В России планируют изменить порядок выдачи больничных

В Минздраве планируют изменить порядок выдачи листков нетрудоспособности. Проект приказа появился на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что в случае принятия решения о выдаче больничного россиянину, который за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособным как минимум четыре раза, его медицинскую документацию будут направлять врачебной комиссии. Она будет решать вопрос о продлении листка нетрудоспособности.

Перемены не затронут листки нетрудоспособности при беременности, по уходу за больным членом семьи, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, которые требуют медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.