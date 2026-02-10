На СВО погиб рядовой из Карелии

В зоне проведения специальной военной операции погиб рядовой Андрей Владимирович Шут. Об этом сообщается в паблике администрации Сегежского округа.

Уточняется, что церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится 12 февраля в 12:00 в храме поселка Надвоицы.

Ранее сообщалось о том, что в Беломорском округе в последний путь проводят Илью Чистикова, погибшего на СВО.