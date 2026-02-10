Ледяные глыбы падают с дома на проспекте Ленина в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупреждает об опасности в центре города.

По данным ЕДДС, с дома №24 по проспекту Ленина падают ледяные глыбы. Информация об этом была передана в комитет ЖКХ мэрии города. Пешеходов просят быть внимательными и осторожными при движении в указанном районе.

Ранее сообщалось о том, что нетрезвых водителей будут искать в Петрозаводске 11 февраля.