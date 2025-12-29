Строительная компания попала в черный список в Карелии

Антимонопольная служба Карелии внесла строительную компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения условий контракта, сообщили в ведомстве.

Компания выиграла закупку на капитальный ремонт системы отопления, водопровода и канализации в Сегежской школе. Подрядчик не только не выполнил условия договора, но даже не приступил к ремонту.

«Исполнитель не объяснил причин, по которым сорвал ремонт школы. На связь с заказчиком не выходил»,

— говорится в сообщении.

Школа расторгла контракт в одностороннем порядке и обратилась в УФАС. Ведомство включило сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков на два года.