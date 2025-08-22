Россияне узнали неочевидную причину появления отеков

Врачи раскрыли: если человек неожиданно начал набирать вес, у него появились отеки, то это может говорить о развитии патологии щитовидной железы. Об этом предупредила "Lenta.ru".

Такая патология носит название гипотериоз. Заболевание проявляется в жалобах на слабость, быструю утомляемость, сонливость, снижение памяти, отечность лица, конечностей, прибавку в весе, сухость и бледность кожных покровов, снижение настроения, апатию, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Гипотериоз опасен как для взрослых, так и для детей. У растущего организма могут возникнуть проблемы с физическим и психическим развитием, у сформированного - осложнения со стороны внутренних органов.