Синоптики прогнозируют в четверг снег и дождь в Карелии

В четверг, 11 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью южный, юго-западный, днём северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днём +2, +4°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно. Ночью в большинстве районов ожидаются умеренные, местами сильные осадки, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, ночью на юге южный, юго-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, -3°С, на севере до -7°С, днём 0,+5°С, по северным районам 0,-5°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -10, днем -4. В Кеми температура ночью составит -8, днем -1. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -7, днем +2. В Медвежьегорске ночью -9, днем 0. В Олонце на термометрах будет ночью -5, днем +5. В Пудоже ночью -7, днем +3. В Сегеже температура опустится ночью до -9, днем -1. В Сортавале ночью -6, днем +4. В Суоярви ночью будет -8, днем +2.