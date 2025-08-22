Шандалович поздравил жителей Карелии с Днём флага России

22 августа Петрозаводск отметил День Государственного флага России.

Центральным событием стал концерт на проспекте Ленина, где жителей и гостей столицы Карелии поздравили Глава республики Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович и участник специальной военной операции Александр Тикка.

Глава региона вручил первые паспорта юным петрозаводчанам.

Глава парламента Карелии Элиссан Шандалович, поздравляя собравшихся, сказал:

Наш триколор – это не просто официальный символ. В нём – многовековая история, сила и воля великой страны, единство и сплочённость нашего многонационального народа. В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто ковал славу Отечества: героев прошлого и настоящего. Тех, кто делал это веками своим трудом, талантом и отвагой на полях сражений, и наших современников. Особые слова поддержки – участникам специальной военной операции. Сейчас они под Российским флагом отстаивают суверенитет и безопасность страны, проявляя высшую степень патриотизма и преданности Родине. Их мужество находит отклик в сердце каждого из нас! И вся страна объединена в поддержке наших защитников.