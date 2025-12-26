Инспекторы замерили толщину льда на севере Карелии

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Беломорска провели контроль ледовой обстановки на озере Шуезеро. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Измерение толщины льда показало, что на удалении около 100 метров от берега она не превышает 10 сантиметров. При этом лёд покрыт снегом, а под ним есть вода.

Сотрудники ГИМС рекомендуют воздержаться от выхода и выезда на лёд на снегоходах и мотособаках. По информации источника, стоит воздержаться от одиночной рыбалки. Следует избегать мест, где наблюдается течение рек, ручьёв, воздействие подводных ключей. При выходе на лёд рекомендуется не отходить далеко от берега, учитывать толщину льда.

