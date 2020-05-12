В мэрии Петрозаводска придумали управляющую компанию на транспорте

Частные предприниматели, занимавшиеся 20 лет назад частными пассажирскими перевозками, и представители Троллейбусного управления и муниципальной Автоколонны 1126 (в те годы еще такая существовала) собрались в городской администрации, чтобы обсудить наболевшие проблемы.

В ходе разговора с главой Петрозаводска выяснилось, что у Андрея Демина накопились претензии и к муниципальному транспорту, и к частным перевозчикам. Впрочем, не только претензии, но и предложения.

«Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный», – пел Булат Окуджава и был абсолютно прав. С транспортом тогда дела были настолько плохи что отчаянье подступало. Поэтому мэр города Андрей Демин собрал частных предпринимателей и руководителей муниципальных предприятий, чтобы поведать о своей новой идее.

Не секрет, что бюджетные средства шли как в бездонную бочку в Автоколонну 1126 и ТУ, что проблем не решало. Зато частники, не получающие государственных дотаций, возили народ исправно. Но у них к власти свои претензии, и не финансового характера.

Градоначальник предложил простой выход – учредить еще одного «главного» над всеми транспортными конторами:

«Одним из возможных решений стало бы внедрение в Петрозаводске Управляющей компании по осуществлению пассажирских перевозок».

И эта компания, по мысли мэра, будет выбирать: с кем заключать договор на обслуживание пассажиров, а с кем нет. Через нее осуществлялись бы платежи, а все перевозчики окажутся в равных условиях, что подстегнет их к качественному обслуживанию (впрочем, забегая вперед скажем, что никакой управляющей компании на транспорте так и не суждено было появиться в Петрозаводске).

Частники сразу заподозрили неладное. Они боялись, что именно им придется работать на компенсацию убытков муниципального транспорта, покрыть которые не было никакой возможности. Мало того, вызывали недоверие условия, на которых фирма, ставшая управляющей, станет выбирать подрядчиков.

«Она будет опять давать добро: заплати денег и получишь возможность ездить, – намекая на «откат», пояснял Сергей Бойко, представитель Ассоциации пассажирских перевозок. – Кто победит – я не знаю. Есть у нас люди богатые, но пока в это дело никто не ввязывался. Мы пока еще решаем эту проблему. Мы возим людей. Конечно, автобусы старенькие. В прошлом году мы с мэрией судились. Через антимонопольный комитет. С кем мы судились?! Мы возим ваших людей! Которые вас выбрали, чтобы вы их защищали».

Администрация, по словам частников, подсадила на иглу финансовой подпитки и автобусы, и троллейбусы, и поэтому они не хотели работать. А частные перевозчики не хотели возить льготников, на которые им денег не выделяют. Что мэр парировал незамедлительно:

«Я в ваш бизнес не лезу. Занимайтесь бизнесом, нет проблем! Мы говорим о другом. Если вы беретесь выполнять социальную функцию, на условиях равных с Автоколонной и ТУ вы имеете право претендовать на деньги из бюджета».

Все эти вопросы участники совещания отправились в кабинет мэра без прессы.

Накануне празднования Дня Победы городское потребительское общество, выполняя план правительства, открыло еще один торговый ряд – на сей раз мясной. За месяц до этого там же, на Центральном рынке появился рыбный торговый ряд, что тоже весьма пришлось по вкусу покупателям. Ну а с мая жители Петрозаводска смогли в цивилизованных условиях покупать понравившийся товар по доступной цене.

Жаль, что сейчас эти торговые ряды ушли в небытие. Но в те годы Центральный рынок преображался прямо на глазах. ГорПО к каждому празднику готовило для своих покупателей подарок. К 9 мая вместо старого зала, торгующего мясопродуктами, открылся мясной ряд, в котором можно было найти кусок говядины или свинины по вкусу и по той цене, устраивающей клиента.

За время ремонта изменилось не только размещение оборудования, но и сами принципы торговли, улучшились санитарные условия. А также контроль со стороны ветеринарной лаборатории. Буквально за несколько лет до этого продажа мяса на Центральном рынке не выдерживала никакой критики, и даже сами торговцы возмущались и скандалили с дирекцией.

«Покупатель сегодня все видит, он может выбрать, что ему нравится»,

– сказал председатель ГорПО Борис Махренский.

В мясной ряду работало тогда 11 человек – частные предприниматели и фермерские хозяйства. Ставку на фермеров сделали не случайно. Их деятельность в республики тогда была не особенно в почете. А возможностей и желания работать у них было хоть отбавляй. Пока тут работали всего четыре фермера:

«Мы заключили с ними договор аренды, теперь оборудование все закреплено за ними на определенных юридических условиях. Отсюда и культура, и ответственность, и все, что должно быть в цивилизованной торговле!»

Покупателей уже в первый день пришло довольно много. Большинство из них были пенсионеры, которых жизнь научила находить безошибочно добротный, качественный и недорогой товар. Особенно, если для этого созданы все условия.

Таким было 12 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности здесь.