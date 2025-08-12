В Петрозаводске пришвартовалась легендарная яхта «Апостол Андрей»

Текст и фото: Хельга Белянцева

В петрозаводский яхтенный порт «Пески» вновь пришла знаменитая яхта «Апостол Андрей». Портал «Петрозаводск говорит» уже писал о ее капитане — полярном путешественнике Николае Литау. На этот раз поводом для интервью послужила круглая дата, которую отметил капитан 9 августа — 70 лет.

— Николай, почему вы решили встретить свой юбилей в Петрозаводске?

— Потому что здесь стоит «Апостол Андрей» — это главная причина. Если бы он стоял сейчас в Петербурге, то отмечали бы в Петербурге, если бы был в море — отмечали бы в море (Улыбается). Сегодня праздник и у меня, и у «Апостола» — он спущен на воду в мой день рождения, 9 августа 1996 года. Поэтому мы этот день почти всегда проводим вместе. За 29 лет существования яхты я всего два-три раза праздновал день рождения за ее пределами.

В эту навигацию мы почти никуда не ходили, дошли только до Белого моря, а запланированный поход на землю Франца Иосифа сорвался по независящим от нас причинам, — продолжает капитан. — Поэтому я не стал возвращать яхту в Петербург, и мы уже полтора месяца стоим в Петрозаводске. Навигация еще не закончилась, и есть робкая надежда, что, может быть, еще удастся сходить в Арктику в этом году. Так что мы на низком старте. На следующей неделе мы планируем отправиться на Онежский судостроительно-судоремонтный завод — пройдем освидетельствование и покрасим яхту, чтобы хоть чем-то пока заняться. В 2023 году мы на этом же заводе проходили серьезный ремонт, а сейчас это больше для того, чтобы скоротать время.

— В прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, вы рассказывали об экспедициях 2022 года. А после этого вы ходили в Арктику?

— 2022 год был у нас очень хороший, тогда состоялось три экспедиции. Мы сходили в Арктику и с туристами, и с историками — по пути Эдуарда Толля, и с биологами — изучали моржей. После мы сделали хорошую выставку, посвященную нашему плаванию на Новосибирские острова. Именно там мы нашли старинное весло от вельбота, подарили его «Музею Мирового океана» в Калининграде. А выставку мы экспонировали в Москве и в Санкт-Петербурге на базе Русского географического общества.

2023 год тоже был довольно плодотворный — мы сходили на Землю Франца-Иосифа, — говорит Николай Литау. — Хотя лично для меня это был уже третий или четвертый поход на этот архипелаг, так что это достаточно рядовое событие (Смеется). А потом все пошло на убыль. Причина, видимо, в сложной экономической ситуации — денег у всех становится меньше, сложнее найти средства на экспедиции. Возможно, и мы не дорабатываем — надо более активно искать людей для совместных походов. Не обязательно даже идти в Арктику — и на Онежском озере есть немало интересных мест, куда можно отправиться.



