31 декабря 2025, 09:05
Жителям Карелии рассказали, как уберечь питомцев от стресса
В МЧС подсказали, как позаботиться о братьях меньших в новогодние праздники
Фото: freepik
В новогодние выходные на улицах гремят хлопушки, салюты и петарды. Их боятся домашние питомцы. Громкие звуки вызывают стресс у животных. Как его минимизировать, рассказали в республиканском МЧС.
В ведомстве рекомендовали не гулять с животными там, где запускают петарды и салюты, и при необходимости скорректировать время прогулки. Важно не отпускать питомца с поводка, а на ошейнике закрепить адресник.
Ранее в МЧС напомнили, что сделает гирлянду безопасной.