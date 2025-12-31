Жителям Карелии рассказали, как уберечь питомцев от стресса

В новогодние выходные на улицах гремят хлопушки, салюты и петарды. Их боятся домашние питомцы. Громкие звуки вызывают стресс у животных. Как его минимизировать, рассказали в республиканском МЧС.

В ведомстве рекомендовали не гулять с животными там, где запускают петарды и салюты, и при необходимости скорректировать время прогулки. Важно не отпускать питомца с поводка, а на ошейнике закрепить адресник.

