На Новый год дарим вам самый веселый клип телекомпании «Ника»!

Когда-то давно телекомпания «Ника» завела добрую традицию – под новый год ее сотрудники из разных отделов объединялись и снимали видеоклип на какую-нибудь новогоднюю песню. Клип, который сняли ровно 20 лет назад в 2005 году, по праву считается одним из самых веселых.

Руководствовались авторы клипа уверенностью, что зрители не будут слишком строги к вокальным данным исполнителей. Ведь журналисты или операторы вовсе необязательно имели хороший голос или слух. Чаще получалось петь мимо нот, зато от души. А картинку и звук потом поправляли режиссеры клипа.

Зато съемки проходили весело! Это было большой отдушиной в жизни всех сотрудников «Ники», которые за год, как и абсолютно все много работающие люди, очень уставали и, как и все, хотели отдохнуть и расслабиться. Для этого клипа взяли песню из мультфильма «Зима в Простоквашино», которую исполнила Валентина Толкунова «Кабы не было зимы». Стихи написал Юрий Энтин, а музыку – Евгений Крылатов, который, кстати, приезжал в Петрозаводск как раз летом 2005 года. Давайте вместе посмотрим и вспомним, как нам было весело!

...

Нельзя сказать, что этот новогодний клип рождался в творческих муках. Сценарист Любовь Белокурова все это весело придумала, сотрудники «Ники» тоже веселились, когда снимались в клипе, а дизайнер Андрей Савин собрал потом все воедино, «довел до ума» - как пояснили режиссеры. Хотите посмотреть, что было на съемках? Конечно, да! Ведь самое интересное в фильмах с Джеки Чаном – это неудавшиеся дубли. Вот вам подноготная клипа, посмотрите на кухню телевизионщиков, нам не жалко.

Тут и неудавшиеся дубли; и то, как начальник охраны руководит изготовлением обжигающей шурпы, чтобы было чем закусить после длительных съемок на морозной улице; и то, как нужно было в кратчайшие сроки сначала украсить помещение и накрыть стол, а потом все убрать за собой; и дикий визг, когда сани едут не туда; и то, как начальник рекламного отдела лично показывал танцевальные па Снегурочке. Короче, многое из того, что обычно в клип не входит.

Желаем вам тоже веселого времяпрепровождения!

С Новым годом, дорогие друзья! Встречаемся звтра в новом, 2006 году по нашему календарю – календарю рубрики «Хроника телерепортеров»!

А в канун новогодних праздников завершилась реконструкция госпиталя для ветеранов. Его отремонтировали в течение года, при этом не было закрыто ни одно отделение. В обновленный госпиталь поздравить ветеранов, которые в этот момент находились на лечении, приехал Глава Карелии Сергей Катанандов.

Ремонт завершили прямо под Новый год. Открытие обновленных отделений уже само по себе было подарком. Стационар госпиталя был рассчитан на сто мест. Весь тот год строителям и медицинскому персоналу приходилось работать в экстремальных условиях. «Строители нам помогли. Не останавливали лечебный процесс. Это было сложно, конечно. Это большая заслуга всех – и коллектива, и руководства, и строителей», - сказал главный врач учреждения Андрей Гравов.

Ветераны были рады гостям. Для них общение было одним из главных слагаемых успеха. Диалог в палатах шел дружелюбно. Пациенты хвалили персонал. В палатах появилась новая мебель, были созданы все условия, чтобы людям было удобно. Чтобы поднять настроение и сделать его еще более праздничным, на каждом этаже установили Новогодние елки.

Таким было 31 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности