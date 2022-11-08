Российские мореплаватели прошли по пути Эдуарда Толля

Текст: Хельга Белянцева

В октябре 2021 года портал «Петрозаводск говорит» писал о Николае Литау — капитане легендарной яхты «Апостол Андрей», которая зашла в Петрозаводск, возвращаясь из арктической экспедиции.

Тогда полярным мореплавателям удалось установить своеобразный рекорд — дважды за одну навигацию преодолеть большую часть Северного морского пути. Сам капитан Литау называл это «репетицией к экспедиции следующего года». И вот она состоялась! Теперь «Апостол Андрей» отправился еще дальше, к Новосибирским островам. Поход был посвящен знаменитой экспедиции Эдуарда Толля, которую он совершил в начале прошлого века, пытаясь отыскать мифическую Землю Санникова.

Николай Литау. Фото: Анна Золотина

На обратном пути из Арктики в Санкт-Петербург яхта Николая Литау снова сделала остановку в Петрозаводске. Капитан рассказал журналисту «Птз говорит» о двух увлекательных экспедициях, которые удалось осуществить за эту навигацию, в период с начала июля до первой декады октября.

"Апостол Андрей" на стоянке в петрозаводском яхтенном порту. Фото: Хельга Белянцева

— Поход прошлого года, когда мы смогли дойти до Тикси и вернуться обратно, то есть пройти больше половины Северного морского пути, позволил мне надеяться на то, что можно пройти еще дальше, — говорит Николай Литау. — Легкая ледовая обстановка 2021 и 2022 годов позволила совершить то, чего мы еще не делали. Мы дошли до Тикси и пошли дальше на северо-восток, на Новосибирские острова.

«Экспедиция была связана с именем барона Эдуарда Толля. В 1902 году он отправился на поиски Земли Санникова. Идея о том, что существуют земли к северу от Новосибирских островов, его настолько захватила, что он отдал ради нее свою жизнь. В последующие годы выяснилось, что там ничего на самом деле нет».

Фото: Анна Золотина

Вообще, таких мифических земель было много, но самой известной стала именно Земля Санникова благодаря фантастическому роману Владимира Обручева и снятому по нему фильму, — продолжает свой рассказ капитан. — Подобные истории возникали из-за того, что где-то полярные исследователи могли принять за далекую землю льды и торосы, где-то могло что-то померещиться. Есть и другая версия, которая говорит о том, что некоторые острова просто исчезли. Такое действительно случается — есть конкретные исторические примеры. Возможно, Земля Санникова была сложена из непрочной породы, которая могла разрушиться под влиянием климатических факторов, а возможно, это был просто мираж.

Фото: Анна Золотина

В 1902 году Эдуард Толль был уже известным ученым. Он добился того, что Академия наук профинансировала экспедицию. До этого им было сделано много других изысканий — в Восточной Сибири, на Новосибирских островах, на острове Котельном, на Ляховских островах. То есть он не был новичком или дилетантом в Арктике. Но так распорядилась судьба, что после зимовки на острове Котельном шхуна «Заря» должна была забрать Эдуарда Толля и трех его товарищей с острова Беннетта, но не смогла пробиться из-за тяжелой ледовой обстановки. Шхуна пришла в бухту Тикси (хотя порта с таким названием там тогда еще не существовало, он был заложен как раз благодаря этим экспедициям) и там оставалась. А партия Толля продолжила исследования арктических островов и бесследно пропала во время одного из переходов.

«В команде Эдуарда Толля на шхуне «Заря» помощником командира и старшим офицером был Федор Матисен, а вторым офицером — Александр Колчак. Об этом факте старательно замалчивали советские историки. Именно он в 1903 году организовал спасательную экспедицию, которая отправилась на поиски барона Толля и трех его спутников — астронома Зеебера и местных каюров эвена Николая Протодьяконова и якута Василия Горохова».

Это тоже был уникальный и героический поход, во время которого приходилось буквально прорубать путь во льдах. Вельбот везли на нартах, и в них, помимо собак, впрягались члены экспедиции. На острове Беннетта им удалось обнаружить место стоянки путешественников, где был сложен гурий — сооружение из камней типа пирамиды. Там находились их письма и геологические коллекции. В найденном послании говорилось, что Толль со своими товарищами ушел по льдам на материк, потому что понимал, что шхуна их не заберет. Они направились на юг, имея запасы продовольствия на 14-20 дней. Это были последние вести об Эдуарде Толле. Больше никаких следов не было обнаружено.

— Надеялись ли вы найти какие-то следы пропавшей экспедиции барона Толля?

— Нашей задачей было подойти к острову Беннетта, попытаться найти что-то новое и просто реконструировать те события, а потом рассказать нашим соотечественникам о том, что было 120 лет назад. Нам действительно удалось кое-что отыскать, что не было обнаружено раньше.

«Во-первых, мы нашли гурий и весло от вельбота на том месте, где высаживался Александр Колчак. Он ли сложил этот гурий, мы не знаем, потому что никаких записок там не было. Весло же мы забрали с собой. Точнее, это обломок весла от вельбота около двух метров длиной, с лопастью. Сколько ему лет, неизвестно. Историки будут в этом разбираться».

По пути мы заходили в Архангельск, были в Северном морском музее, там нам предлагали передать эту находку в их коллекцию. Однако наш научный руководитель историк Никита Кузнецов сказал, что мы еще подумаем, что с ним делать.

Николай Литау с веслом от вельбота с острова Беннетта. Фото: Хельга Белянцева

— А вы сами не оставили послание последующим исследователям Арктики?

— В наше время традиция складывать гурии сохранилась, хотя стала чисто формальной, потому что сейчас оставить какие-то весточки о себе можно и не используя камни и записки в бутылках. Однако мы действительно заложили памятную записку, но в другом месте.

Поскольку история похода барона Толля и спасательной экспедиции Александра Колчака волнуют многих людей, в 2003 году на острове Беннетта побывала команда парусно-моторного тримарана «Русь» из Иваново. Они установили в юго-восточной части острова 5-метровый православный крест в память о Толле, Колчаке и их сподвижниках.

Крест, найденный командой "Апостола Андрея" на острове Беннетта. Фото: Родион Светличнов

«А еще раньше, в 1913 году, на мысу Эммелины в северо-восточной части острова Беннетта крест в память об участниках тех событий был установлен моряками из экспедиции под командованием Бориса Вилькицкого. Он был тоже внушительных размеров, с латунной гравированной табличкой. Этот крест упал и был утерян. Так вот, мы этот крест нашли – он сохранился в отличном состоянии. Мы его подняли и поставили на место, а в его основании заложили записку о том, что здесь побывала команда яхты «Апостол Андрей».

— Кому пришла мысль посвятить поход памяти Эдуарда Толля?

— Эта экспедиция – моя личная идея, поскольку уже с 2010 года я занимался разными историческими исследованиями. До того времени я совершал подвиги. (Смеется.) Прошел первым Северный морской путь, обогнул Антарктиду, совершил три кругосветные экспедиции. Ну, а потом пришло понимание, что нужно что-то и отдавать людям. И мы начали совершать такие плавания-реконструкции, связанные с именами Русанова, Седова, Брусилова, Вилькицкого, в честь юбилеев географических открытий.

Фото: Анна Золотина

Литау и Амудсен. Фото: Анна Золотина

А в этом году дошел черед до экспедиции Эдуарда Толля. Я полностью погрузился в эту тему, мне это было очень интересно. Возможно, сыграло роль и то обстоятельство, что Эдуард Толль немец, а я в прошлом году был признан «лучшим немцем России». (Смеется.) Кстати, в той экспедиции погибли сразу три немца – доктор Вальтер, астроном Зееберг и сам Толль. Мне было интересно все это увидеть своими глазами, пройти и пощупать – и нам это все удалось.

Фото: Ольга Чумаченко

«Помимо всего прочего, мы установили в Тикси памятный знак Федору Матисену, капитану шхуны «Заря», которому в этом году исполняется 150 лет. Матисен был первым гидрографом, который исследовал бухту Тикси, он же и дал ей название. Благодаря ему бухта была нанесена на карты, а позже возник поселок и порт Тикси».

— Но на этом ваши приключения не закончились, была еще вторая часть экспедиции?

— После этого мы вернулись в Тикси, распростились с историками и отправились дальше работать с биологами в море Лаптевых. В этом море существуют две популяции моржей – восточная популяция тихоокеанского моржа и западная популяция атлантического моржа. Они между собой не пересекаются, но отличить друг от друга особей этих двух видов практически невозможно. Различия видны только в структуре их лежбищ. Моржи моря Лаптевых до сих пор мало исследованы.

Фото: Дмитрий Рябов, Всемирный фонд дикой природы

У нас на борту было четверо ученых, и мы вместе с ними высаживались на эти лежбища. Исследователи прикрепляли к животным датчики и уже получили первые сведения об их миграциях на Новосибирские острова. Мы брали пробы, делали биопсию, для чего подползали с арбалетами близко к моржам. Арбалет выпускает стрелу со специальной трубкой на конце. Она отбирает у животного кусочек кожи, по которому можно проводить генетические исследования.

Фото: Дмитрий Рябов, Всемирный фонд дикой природы

— Приходилось ли вам сталкиваться с какими-то опасностями?

— Мы встречали очень много белых медведей. У меня на счету уже 15 навигаций в Арктике, и за все эти годы я не видел столько белых медведей, сколько за одну эту навигацию. В этом году лед очень рано ушел, а медведь безо льда не может охотиться. Потом он должен либо жить на суше рядом с моржами, либо начинает промышлять вблизи человеческого жилья в поселках. Мы наблюдали забавные картины, когда лежит штук сто моржей и вокруг них сидят несколько медведей, отдыхают и ждут, когда можно будет перекусить. Взрослого здорового моржа медведь одолеть не может, поэтому охотится за детенышами и ослабевшими животными.

Фото: Анна Золотина

Однажды мы подошли к косе, на которой располагалось лежбище моржей, и увидели, что на самой ее оконечности сидит большой матерый медведь, а с другой стороны медведь поменьше. Вероятно, это была самка с детенышем. При виде нас молодой медведь поднялся на задние лапы, а потом побежал галопом к большому медведю, после чего оба исчезли. Мы обошли косу с другой стороны, чтобы встать на якорь, и увидели там уже трех медведей, которые собрались в кружок и, видимо, обсуждали ситуацию. (Смеется.) Потом они подались по косе на остров и освободили нам место для работы.

«А, например, на остров Преображения мы вообще не смогли высадиться из-за большого количества медведей. Но потом приноровились: запускали дрон, и, когда он начинал у медведей перед носом маячить, они не выдерживали и уходили. Впрочем, когда медведь сыт, он совершенно спокоен. Агрессию он проявляет только тогда, когда голоден или если это самка, которая защищает медвежат».

— Кто может принять участие в ваших экспедициях, помимо членов экипажа и ученых?

— Мы берем на борт и туристов. В этом году перегон яхты он Архангельска до Тикси практически оплатили туристы. Такой симбиоз очень полезен для арктического яхтинга, потому что зачастую на экспедиции не находится достаточно денег. Но если совершать такие комплексные вещи, приглашать людей, которые хотят увидеть Арктику и имеют возможность за это заплатить, то подобные походы окупаются. При этом туристы были полноценными участниками плавания, так же как и мы, несли вахты на судне. Когда была возможность, мы делали высадки, так что им удалось познакомиться с Арктикой.

Получилась очень хорошая навигация, надеюсь, что в следующем году мы сможем закрепить успех. Во время экспедиции мы сделали множество фотографий и сняли фильм. Все это можно увидеть на сайте Литау.ру. // Главное фото: Анна Золотина

