Девушку увезли на скорой после аварии под Петрозаводском

Днем 30 декабря на 436-м километре трассы «Кола» в Прионежском районе произошло ДТП. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным ведомства, под Петрозаводском столкнулись автомобили Kia Rio и «Газель Соболь». В результате происшествия пострадала одна девушка. Спасатели достали ее из машины и передали врачам скорой помощи.

