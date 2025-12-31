Жители карельского поселка попросили не закрывать почту

Жители поселка Кинелахта в Пряжинском районе попросили не закрывать почтовое отделение. Такое новогоднее пожелание они озвучили в паблике «Кинелахта — меж двух озёр».

По словам автора поста, благодаря почтовой связи он получил поздравительную открытку с Новым годом, но она может оказаться последней, так как здание отделения связи находится в аварийном состоянии, и неизвестно, выдержит ли ещё одну зиму ветхая крыша.

«Дорогостоящий ремонт поселению не потянуть. Местная администрация машет рукой: „Пусть закрывают!“ Но как так? У нас есть сотрудники, готовые работать здесь. Как пожилые люди будут получать пенсию? Мёрзнуть на улице и ждать почтовую машину? Это не вариант. Почта в Кинелахте нужна!»

— говорится в сообщении.

Автор поста отмечает, что на почте можно купить продукты, товары повседневного спроса и посылки с маркетплейсов получить.

Альтернативой может стать переезд почты в одно из пустующих зданий в поселке, но, по словам автора поста, все они находятся не в лучшем виде.

«Вот, например, бывший клуб можно передать в аренду от местной администрации, но по документам это помещение — бесхозное, нужно оформлять собственность, а это время и деньги. Здесь необходима помощь районной администрации»,

— пишет житель Кинелахты.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о новом отделении почты, которое должно появиться на станции Шуйская.