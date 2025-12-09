На станции Шуйская появится новое здание почты

На станции Шуйская построят современное модульное здание почты. Оно может появиться раньше запланированного срока — до 2029 года. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.

Такое отделение позволяет не только получать квитанции на оплату услуг и пенсии, отправлять и получать письма и посылки, но и покупать продукты.

Здание, где раньше размещалось почтовое отделение на станции Шуйская, закрыто. Оно находится в аварийном состоянии. Местным жителям приходится получать почтовые услуги в Шуе.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о жителях карельского села, которые собирают средства на собстенную газету.