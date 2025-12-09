09 декабря 2025, 17:32
На станции Шуйская появится новое здание почты
Важный социальный объект могут сдать раньше срока в Карелии
Фото: Минтранс Карелии
На станции Шуйская построят современное модульное здание почты. Оно может появиться раньше запланированного срока — до 2029 года. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.
Такое отделение позволяет не только получать квитанции на оплату услуг и пенсии, отправлять и получать письма и посылки, но и покупать продукты.
Здание, где раньше размещалось почтовое отделение на станции Шуйская, закрыто. Оно находится в аварийном состоянии. Местным жителям приходится получать почтовые услуги в Шуе.
