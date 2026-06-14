В Карелии погрузка на РЖД в мае выросла на 2,6%

Основной рост погрузки на железной дороге весной обеспечили строительные грузы

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Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Карелия в мае 2026 года составила более 2,4 млн тонн, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает сайт Октябрьской железной дороги. Положительная динамика обеспечена в первую очередь за счет строительных грузов.

Объем погрузки строительных грузов достиг 1,3 млн тонн, показав рост на 15,3%.

В то же время погрузка железной руды снизилась до 971,2 тыс. тонн (-6,3%). По итогам пяти месяцев (январь-май 2026 года) общая погрузка в Карелии составила 10,6 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, майская динамика демонстрирует восстановление спроса на строительные материалы, тогда как сегмент железорудного сырья пока показывает отрицательную динамику.