Шоколад подешевеет: кондитеры смогут беспошлинно ввозить какао-сырье

Российские кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов

Фото: Петрозаводск говорит

Производителям кондитерских изделий удалось добиться частичной отмены пошлины на ввоз в Россию какао-продуктов. В ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тысяч тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства, пишет КоммерсантЪ.

Российские производители продуктов питания получат возможность ввозить в Россию какао-пасту, какао-масло и какао-жир с нулевыми пошлинами в рамках тарифных льгот. Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в 2025 году решение о продлении не было принято, и с мая прошлого года пошлина на ввоз какао-пасты составляла 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагались.

Это решение вызвало критику со стороны крупных производителей кондитерских изделий, столкнувшихся с ростом себестоимости продукции. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев пояснил, что для горького шоколада какао-продукты формируют около 60% от цены производства. Соответственно, введение пошлин привело к увеличению цены производства на 4%. Для молочного шоколада доля какао-продуктов меньше — около 20%.

Муравьев не исключает, что ситуация со спросом на шоколад в России будет становиться лучше. По его мнению, цены на какао-бобы в мире постепенно стабилизируются и сейчас себестоимость производства шоколада в среднем на 20% ниже, чем годом ранее. В перспективе это может способствовать большей его доступности для потребителей.