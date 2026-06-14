«Воздух Карелии»-2026 побил свои собственные рекорды

Растет армия фанатов семейного мультиформатного фестиваля

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, в заключительный день фестиваля «Воздух Карелии» (0+) его продюсер Максим Мазуровский подвел предварительные итоги. По словам Максима, точное количество зрителей за четыре дня назвать пока трудно, но, судя по продажам билетов, их больше, чем в прошлом году на 20-25 процентов. Если в 2025 году фестиваль посетили 45 тысяч человек, то нетрудно подсчитать, что в этом году их больше 50 тысяч.

Максим Мазуровский рассказал, что на фестивале работало 2100 человек. Это целая армия тех, кто готовил площадку, убирал ее, обеспечивал звук, две сцены, следил за безопасностью, готовил еду, работал аниматором.

Правительство Карелии высоко оценило качество фестиваля и предоставило его команде летное поле аэродрома «Пески» в пользование на 15 лет - до 2042 года. Максим Мазуровский сообщил журналистам, что для нужд фестиваля нужны еще 5 гектаров земли рядом с полем, и этот вопрос он будет обсуждать с главой Карелии.

Уже в этом году на площадку фестиваля проведен водопровод, в ближайшие годы будет решаться вопросы с электричеством и другими элементами инфраструктуры.