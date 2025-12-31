В одной из стран Прибалтики перевернулся автобус с россиянами

В Эстонии сильный ветер опрокинул автобус, следовавший из Таллина в Нарву. Среди пассажиров были российские граждане, сообщил «Московский комсомольц» со ссылкой на Рен ТВ.

По информации источника, инцидент произошел днем 30 декабря. В салоне находились водитель и три российских туриста. По предварительной информации, никто не пострадал.

Другие источники сообщают об 11 пассажирах, которые были вынуждены добираться до точки назначения своим ходом, так как других свободных автобусов не было.

Происшествие случилось из-за сложных погодных условий, которые установились в регионе в конце декабря и сопровождаются шквалистым ветром.

