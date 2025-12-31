Бойца СВО похоронили перед Новым годом в Карелии

В Сегеже 30 декабря прошла церемония прощания с военнослужащим Никитой Ермолаевым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации округа.

Напомним, гвардии ефрейтор Ермолаев погиб 20 августа в Луганской народной республике. Проводить его в последний путь пришли родные, близкие, друзья.

Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб 18-летний военнослужащий из Карелии.