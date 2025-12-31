Заблудившийся мужчина встретился с волками в зимнем лесу в Карелии

Сотрудники полиции спасли человека, заблудившегося в лесу в Суоярвском округе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, трое мужчин пошли на охоту. Двое вернулись к своему автомобилю, а третий - нет. Поиски собственными силами к успеху не привели, и люди обратились в полицию. На место выдвинулись правоохранители.

Заблудившийся охотник прошел несколько десятков километров, пытаясь найти ориентиры. Короткий световой день быстро иссяк, как и надежда на спасение. Разжечь костер не удалось – подвела зажигалка. Температура стремительно падала, летняя одежда перестала защищать. Через несколько часов изможденного человека заметили хищники – волки.

На счастье охотника, сотрудники полиции - старший лейтенант Александр Лубневский и оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Юрий Ловецков - нашли его. Мужчина получил травмы в виде обморожения.

Руководство МВД приняло решение о поощрении отличившихся сотрудников.

