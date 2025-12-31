Календарь стрижек на январь 2026 года: стригитесь на удачу!
Хотите, чтобы новая прическа принесла не только красоту, но и везение в делах? В лунном календаре стрижек вы найдете приметы и советы на каждый день января.
Узнайте, в какой день стрижка станет талисманом для денег, красоты и хорошего настроения, а когда с визитом к парикмахеру лучше повременить, чтобы не навлечь на себя тоску и мелкие неприятности. Планируйте обновление с умом — и пусть новый образ притянет только самое хорошее!
Источник: календарь-стрижек.рф
1 января — Старт года под знаком удачи. Идеальный день для обновления, которое притянет процветание и новые ресурсы.
2 января — Воздержитесь от стрижки, чтобы избежать внутренней тревоги и энергетического спада.
3 января — Энергетически уязвимый день. Посещение парикмахера может привлечь к вам недобрые взгляды.
4 января — Не лучший день для изменений. Есть риск привлечь хвори или ненужные проблемы извне.
5 января — Осторожно с переменами! Существует риск потери или порчи имущества.
6 января — Волшебный день для волос! Стрижка подарит им невероятную силу, густоту и притягательность.
7 января — Визит к мастеру может символически «остричь» ваше материальное и душевное благополучие.
8 января — Новая прическа подчеркнет вашу привлекательность и шарм.
9 января — День исполнения желаний. Смена имиджа поможет открыть денежный поток и получить необходимое.
10 января — Стрижка выгодно выделит ваши черты, сделает взгляд выразительнее.
11 января — Неблагоприятный день. Высок риск привлечь энергии, связанные с болезнями и разочарованиями.
12 января — Осторожно: стрижка может «состричь» ясность мысли, помешать увидеть важные шансы.
13 января — Счастливый день! Новая прическа станет талисманом для удачи и благосклонности судьбы.
14 января — Обновление имиджа принесет с собой череду приятных событий и солнечное настроение.
15 января — День магнетизма. Вы будете притягивать хороших людей, а ваша внешность расцветет.
16 января — Опасность сбиться с пути. Лучше перенесите визит в салон, чтобы избежать череды проблем.
17 января — День для роскошной, сильной и магически привлекательной шевелюры.
18 января — Ни в коем случае не стригитесь. Согласно поверьям, это может символически «укоротить» жизненную энергию.
19 января — Новая прическа рискует стать причиной ссор и неприятных инцидентов.
20 января — Стрижка может пробудить в вас дух необдуманных и импульсивных трат.
21 января — Изменения могут обострить беспокойство, особенно о возможных потерях.
22 января — День для смелых перемен! Идеален для кардинальной смены имиджа, которая притянет удачу и богатство.
23 января — Риск впасть после стрижки в уныние или привлечь болезни, что скажется и на внешнем виде.
24 января — Визит к парикмахеру может окружить вас людьми с недобрыми намерениями.
25 января — Готовьтесь к ярким, радостным и запоминающимся событиям после смены прически.
26 января — Стрижка может внести неясность и запутанность в ваши дела.
27 января — День силы. Вы выйдете из салона с троекратной уверенностью, удачей и внутренней мощью.
28 января — Новая форма волос обострит интуицию, проницательность и осознанность.
29 января — Высока вероятность привлечь негативные события и помехи.
30 января — С новой прической вы станете магнитом для счастливых возможностей и всеобщего внимания.
31 января — Завершите месяц на мажорной ноте! Стрижка закрепит удачу и притянет материальное благополучие.