Календарь стрижек на январь 2026 года: стригитесь на удачу!

Хотите, чтобы новая прическа принесла не только красоту, но и везение в делах? В лунном календаре стрижек вы найдете приметы и советы на каждый день января.

Узнайте, в какой день стрижка станет талисманом для денег, красоты и хорошего настроения, а когда с визитом к парикмахеру лучше повременить, чтобы не навлечь на себя тоску и мелкие неприятности. Планируйте обновление с умом — и пусть новый образ притянет только самое хорошее!

Источник: календарь-стрижек.рф

1 января — Старт года под знаком удачи. Идеальный день для обновления, которое притянет процветание и новые ресурсы.

2 января — Воздержитесь от стрижки, чтобы избежать внутренней тревоги и энергетического спада.

3 января — Энергетически уязвимый день. Посещение парикмахера может привлечь к вам недобрые взгляды.

4 января — Не лучший день для изменений. Есть риск привлечь хвори или ненужные проблемы извне.

5 января — Осторожно с переменами! Существует риск потери или порчи имущества.

6 января — Волшебный день для волос! Стрижка подарит им невероятную силу, густоту и притягательность.

7 января — Визит к мастеру может символически «остричь» ваше материальное и душевное благополучие.

8 января — Новая прическа подчеркнет вашу привлекательность и шарм.

9 января — День исполнения желаний. Смена имиджа поможет открыть денежный поток и получить необходимое.

10 января — Стрижка выгодно выделит ваши черты, сделает взгляд выразительнее.

11 января — Неблагоприятный день. Высок риск привлечь энергии, связанные с болезнями и разочарованиями.

12 января — Осторожно: стрижка может «состричь» ясность мысли, помешать увидеть важные шансы.

13 января — Счастливый день! Новая прическа станет талисманом для удачи и благосклонности судьбы.

14 января — Обновление имиджа принесет с собой череду приятных событий и солнечное настроение.

15 января — День магнетизма. Вы будете притягивать хороших людей, а ваша внешность расцветет.

16 января — Опасность сбиться с пути. Лучше перенесите визит в салон, чтобы избежать череды проблем.

17 января — День для роскошной, сильной и магически привлекательной шевелюры.

18 января — Ни в коем случае не стригитесь. Согласно поверьям, это может символически «укоротить» жизненную энергию.

19 января — Новая прическа рискует стать причиной ссор и неприятных инцидентов.

20 января — Стрижка может пробудить в вас дух необдуманных и импульсивных трат.

21 января — Изменения могут обострить беспокойство, особенно о возможных потерях.

22 января — День для смелых перемен! Идеален для кардинальной смены имиджа, которая притянет удачу и богатство.

23 января — Риск впасть после стрижки в уныние или привлечь болезни, что скажется и на внешнем виде.

24 января — Визит к парикмахеру может окружить вас людьми с недобрыми намерениями.

25 января — Готовьтесь к ярким, радостным и запоминающимся событиям после смены прически.

26 января — Стрижка может внести неясность и запутанность в ваши дела.

27 января — День силы. Вы выйдете из салона с троекратной уверенностью, удачей и внутренней мощью.

28 января — Новая форма волос обострит интуицию, проницательность и осознанность.

29 января — Высока вероятность привлечь негативные события и помехи.

30 января — С новой прической вы станете магнитом для счастливых возможностей и всеобщего внимания.

31 января — Завершите месяц на мажорной ноте! Стрижка закрепит удачу и притянет материальное благополучие.