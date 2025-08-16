Петербуржец залез на 18 этаж через форточку

45-летняя женщина обратилась в полицию: кто-то залез в ее квартиру и украл имущество на 2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, сообщила «Газета.ru».

Из квартиры украли ювелирные украшения и фототехнику на сумму почти 2 млн рублей. Полицейские установили, что вор проник в квартиру через открытую форточку.

Сейчас правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить личность подозреваемого. © «Петрозаводск говорит»