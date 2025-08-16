16 августа 2025, 10:45
Сотрудники ДПС уделят внимание детям
Сегодня в Петрозаводске пройдут проверки на дорогах
Фото: unsplash // max fleischmann
В столице Карелии сотрудники ДПС проверят правила перевозки детей. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.
С водителями также проведут разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Тех, кого уличили в правонарушении, привлекут к административной ответственности. Наказание за это нарушение – административный штраф в размере 3000 рублей.
Ранее в Петрозаводске выявили восемь нарушений правил перевозки детей. © «Петрозаводск говорит»