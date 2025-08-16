Сотрудники ДПС уделят внимание детям

В столице Карелии сотрудники ДПС проверят правила перевозки детей. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.

С водителями также проведут разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Тех, кого уличили в правонарушении, привлекут к административной ответственности. Наказание за это нарушение – административный штраф в размере 3000 рублей.

Ранее в Петрозаводске выявили восемь нарушений правил перевозки детей. © «Петрозаводск говорит»