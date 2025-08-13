«Я деревне своей гимн пою»: вышла в свет книга о Тумбе в Карелии

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, Елена Прокофьева, Михаил Скрипкин, Яков Симанов, из личных архивов жителей Тумбы

28 сентября в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги «Живите, сородичи!», которая объединила бывших и настоящих жителей поселка Тумба в изучении истории и генеалогии своих семей. Поселок был создан в Муезерском районе в 1958 году, сейчас в нем проживают чуть более пятидесяти человек. Однако истории, собранные в книге, связаны также с судьбой сотен, а может быть и тысяч людей, когда-то живших в небольшом карельском поселке. Это издание стало для них настоящим подарком, о чем люди пишут в отзывах и говорят на презентациях. Легко ли написать книгу, и что послужило мотивацией для ее создания? Об этом мы поговорили с автором-составителем книги «Живите, сородичи!» Еленой Прокофьевой.

«Мне всегда всё было интересно про бабушек-дедушек, тётушек-дядюшек. Помню, на трюмо висели фотографии родственников, а мама подписывала на каждый праздник открытки: «Это тёте Лиле, это тёте Тамаре...». Я всегда про них расспрашивала у мамы, и она мне подробно рассказывала»,

- вспоминает Елена.

Елена Прокофьева

Елене Прокофьевой 53 года. Она родилась и выросла в поселке Тумба Муезерского района, сейчас живет в Петрозаводске. Член Генеалогического общества Карелии с 2021 года, написала несколько рассказов о своих родственниках: «Мы – пскопские», «Общая мечта – собраться на Семейный съезд» и другие. Первую половину жизни отдала сфере образования: получив диплом сначала воспитателя, а затем и учителя русского языка и литературы, 16 лет отработала в детских садах и школах. Потом увлеклась проведением массовых мероприятий, около восьми лет проводила свадьбы и юбилеи. Сейчас трудится администратором отделения профилактики городской поликлиники №1. Впрочем, праздники до сих пор не отпускают: Елена организовывает их в родном поселке Тумба, когда приезжает в отпуск. Увлечение генеалогией помогло подготовить достойную презентацию своей семьи в 2022 году. Тогда родители - Алик Васильевич и Галина Петровна Прокофьевы - участвовали во всероссийском конкурсе и выиграли его в номинации «Золотая семья».

«Родители прожили вместе 50 лет, и я подала заявку, чтобы их наградили медалью «За любовь и верность». Но поскольку на район давалось только две медали, а претендентов было больше, то глава местного самоуправления Юлия Александровна Сергеева предложила нашей семье поучаствовать во всероссийском конкурсе. Родители стали победителями, на память им остались сертификат об участии, книга с рассказами о семьях, участвовавших в конкурсе, и диплом с памятным значком»,

- рассказывает Елена.

Елена, Ирина, Алик Васильевич и Галина Петровна Прокофьевы. Фото: Евгений Харичев

Идея написать книгу о родном поселке у Елены Прокофьевой была всегда. Еще в школе она вела дневник, куда записывала значимые события из жизни Тумбы: будь то трагическая гибель женщины в лесу (ее придавило деревом), свадьба, посмотреть на которую собирался весь поселок, или торжественная регистрация новорожденных - Вани и Маши.

«Организовали такой необычный для нашего посёлка праздник - «Регистрация новорожденных» - его проводил местный женсовет. Помню, как женщины пели песню «Красу твою не старили ни годы, ни беда, Иванами да Марьями гордилась ты всегда». И мне это так понравилось, что я решила вести хронику сельской жизни. Потом эти записи потерялись, но идея написать книгу осталась».

Рассказы в книгу «Живите, родичи!» написали пятьдесят авторов, выходцев из маленького лесного поселка, живущих в разных концах света, а местный поэт Николай Васильевич Горюнов предоставил для нее свои стихи:

«Снова знакомые лица

Встречаю в деревне своей.

Как будто из детства частица.

И нет той деревни милей. Я запахи эти вдыхаю.

И нет, не могу понять,

Отчего здесь заря полыхает

Так красиво, что слез не унять. Может, с детством свидание это

Нагоняет мне память мираж?

И пускай восхваляют поэты

Край любимый. Любимый он наш. Здесь черемуха пахнет иначе.

Ландыш голову духом кружит.

И сосна, что смолою заплачет.

Ах, как юность быстро бежит. Мы уже постарели, но все же

Не забыть нам сторонку свою.

Пусть нам всем Создатель поможет.

Я деревне своей гимн пою».

Николай Васильевич Горюнов

В сообществе «Тумба» в соцсети 993 подписчика. Есть очень активные члены сообщества, которые охотно делились своими воспоминаниями: как у них проходили праздники, как они учились в школе, как служили в армии и так далее. Елена им часто говорила: «Давайте напишем нигу!» Но что значит «напишем»? Кто-то должен был взять на себя все организационные, писательские и редакторские обязанности. Елена понимала, что это она, больше некому.

«25 апреля 2021 года я написала в группе: «Друзья, официально заявляю, что приступаю к написанию книги про наш поселок. Через год мы будем держать ее в руках». Наивная такая была. У меня была прекрасная идея, как мне казалось: каждый напишет по истории, соберем фотографии - вот, собственно, и всё, отдадим в издательство»,

- рассказывает Елена.

В итоге оргмоменты растянулись на два года, и еще два понадобились для плотной работы над книгой. В издание вошло 680 фотографий и 120 рассказов: 70 из них написала сама Елена Прокофьева, 50 - односельчане. Особая гордость Елены - подборка школьных фотографий разных лет, начиная с начальной школы 1959 года. Самое трудное было эти фото подписать: кто-то давно уехал, кого-то нет в живых... Но Елена проделала эту кропотливую работу и нашла имена-фамилии 50 учителей и 583 учеников.

Тумбовчане гордятся тем, что у них среди родственников есть известные люди. Владимир Прикуль - автор вошедшего в книгу рассказа и спонсор проекта - является директором Городского дома культуры и по праву считается главным человеком праздничных событий Петрозаводска.

Владимир Прикуль. Фото: Михаил Скрипкин

О других знаменитостях - родственниках тумбовчан - стало известно благодаря работе над книгой: это молодой актер Егор Петров, который родился в Кондопоге, в его послужном списке есть уже шесть киноработ, одна из которых - фильм «Весури». Это крестьянин-философ, мастер-самоучка, один из самобытных умельцев Брестчины - Николай Тарасюк, он создал музей, в котором было более 30 000 деревянных скульптур. Это литовский актер и режиссер Валдас Пранулис. Это всемирно известный хоккеист Александр Овечкин. Фотография свадьбы его родителей - Татьяны (Кабаевой) и Михаила Овечкиных впервые опубликована в книге «Живите, родичи!».

Свадебное фото родителей хоккеиста Александра Овечкина

Труд автора-составителя книги высоко оценил доцент кафедры немецкого и французского языков Института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Иосифович Цыпкин, его рецензия вошла в издание.

«История посёлка Тумба изложена на 320 страницах. Автор проекта прекрасно понимала, что только она сможет расшевелить бывших и настоящих тумбовчан, и с помощью нескольких десятков жителей навечно запечатлеть историю многих поколений земляков. Интересен и такой факт: многие специалисты, кто приехал в поселок по распределению, остались здесь навсегда, не пожалев о своем решении. Тумба стала их малой родиной даже и тогда, когда жизнь и судьба разбросали многих по разным краям России, а некоторых потомков первых жителей поселка и в другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Чувствуется, что в создании книги приняли самое активное и горячее участие многие люди. Елена Альбертовна Прокофьева, безусловно, обладает высокими организаторскими и литературными способностями. Слышим мы и голоса многих людей – жителей поселка, авторов рассказов о своих семьях. Самое главное, книга оставляет теплое светлое чувство. Читается легко, на одном дыхании, увлекает своим языком, стилем. Думаю, ее ждут многие люди, кому дорога память».

Эрнест Иосифович Цыпкин. Фото: Яков Симанов

Презентация книги уже состоялась в Тумбе и еще в нескольких поселках Муезерского района. Елена Прокофьева получает отзывы: и очно, и в социальных сетях.

«Сказать, что я восхищена этой книгой, – ничего не сказать. Как повезло Тумбе, что среди вас вырос такой влюбленный в свой поселок человек, сумевший всех объединить и отдавший свое время и силы на настоящую летопись. Елена, твой труд выше всяких похвал!»,

- пишет Наталья Трибуналова.

«Прочитала книгу «Живите, родичи!» за один день, как только она появилась в электронном виде на сайте библиотеки. Увлекательно и интересно. Тем более в ней есть рассказ о нашей семье. Когда собирала материал для рассказа, узнала от своей тети (сестры отца) кое-что новое о своих родителях, о бабушке и дедушке. Теперь хочется подержать в руках книжку»,

- делится Анна Лялина.

«Такая интересная и живая получилась книга! Прочла на одном дыхании! История вечна!»,

- восклицает Марина Евтифеева.

«Съездили на родину в Тумбу и получили книгу «Живите, родичи!». Сначала читали и окунались в воспоминания со старшей сестрой, Лидой. Потом с сестрой Людмилой... Какие разные и интересные судьбы у людей, бок о бок живших с нами. Когда писала свой рассказ, на глаза наворачивались слёзы. И когда читала - те же эмоции. Жена племянника Виктория сказала, что она плакала, когда прочитала мой рассказ о кошке и вязаном костюмчике. Хотя я вспоминаю об этом с улыбкой. Вот такие разные эмоции вызвала книга!»,

- пишет Елена Капустина.

Поселок Тумба Муезерского района

Елена Прокофьева сама признается, что плакала над каждой историей в книге. Односельчане поделились самым сокровенным, многое в это издание не вошло. «Можно издать еще одну книгу и назвать ее «Между нами», - улыбается Елена. Несмотря на проделанный титанический труд, Елена готова приступить ко второй части книги. И жители поселка Тумба ее в этом поддерживают.

Елена Прокофьева благодарит всех, кто делом, словом и доброй мыслью поддерживал этот проект, говорит слова признательности авторам рассказов, спонсорам, коллективу редакционно-издательского отдела КарНЦ РАН. А заканчивается книга чистой страницей - она символизирует надежду на то, что впереди счастливое будущее и читатели будут на ней записывать даты своих радостных событий. Книга издана на средства тумбовчан и неравнодушных к истории родного края людей. Почитать ее можно на сайте Национальной библиотеки Карелии. © «Петрозаводск говорит»