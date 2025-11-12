Дом в Петрозаводске после капитального ремонта остался с дырами

Текст, фото: Елена Малишевская

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратились жильцы дома № 5 по Ругозерскому переулку. Три года назад был проведён капитальный ремонт их дома, с общедомового счета были списаны четыре миллиона рублей. Однако по факту, утверждают петрозаводчане, здание только покрасили, а межпанельные швы замазали сверху непонятно чем. Дом продувается всеми ветрами. Зимой холодно, при этом счета за отопление — заоблачные.

Капитальный ремонт дома № 5 по Ругозерскому переулку проводился в два этапа — в 2020 и 2022 годах. Согласно договору, подрядчики управляющей компании «Гарантия плюс» должны были выполнить два вида работ: ремонт межпанельных швов и покраску наружных стен.

Стены покрасили, и этот факт никто не оспаривает. Хотя выглядит это всё, мягко говоря, неаккуратно. А вот что с межпанельными швами? Утеплял их кто-то изнутри или нет? Прокладывал ли какими-то материалами? Жильцы дома считают, что нет.

«Дом очень холодный. Продувается всеми ветрами. Когда поставили счетчики, мы стали платить ещё больше. Зимой счета — просто до небес. Никто межпанельные швы не утеплял, ведь даже схемы швов у управляющей компании нет. Порлучается, что четыре миллиона рублей мы заплатили просто за покраску»,

- рассказала нам жительница дома Лариса Григорьевна.

В управляющей компании «Гарантия плюс» признаются, что схемы строительства дома, а значит, и межпанельных швов у них, действительно, нет. Но утверждают, что швы ремонтировали - прокладывали их трубчатым утеплителем и герметиком.

Если ремонт межпанельных швов был произведен, тогда нелогичным со стороны управляющей компании выглядит предложение Ларисе Григорьевне... отремонтировать межпанельные швы — только теперь изнутри, просверлив стены в ее квартире. Видимо, таким образом сотрудники УК пытаются успокоить самого активного жильца дома, чтобы она не ходила по инстанциям.

«Я от такого ремонта отказалась. Во-первых, я не одна такая — дует во всех квартирах, мы уже собираем подписи, несколько десятков семей возмущены проведенным капитальным ремонтом дома. А во-вторых, мне в моем возрасте уже трудно всё это убирать, вы представляете сколько грязи и пыли будет после того, как разрушат полстены?»,

- поделилась с нами тревогой Лариса Григорьевна.

Представители «Гарантии плюс» вместе с подрядчиками приходили к Ларисе Григорьевне, предложили ей подписать бумагу, что она отказывается от ремонта межпанельных стыков изнутри квартиры. При этом рассказывали, что их дом - «ленинградского типа», мол, вообще не пригоден для севера, что это «самострой», и «от небольшого ума такие дома строили в Петрозаводске». Как будто от этой информации жильцам дома по Ругозерскому переулку будет легче. И теплее.

«Конечно, нам скажут: надо было контролировать процесс ремонта и не принимать его, если он вас не устраивал. Дело в том, что старшая по дому, которая подписала акт приёмки, работает в нашей управляющей компании — она всегда их защищает, кровно заинтересована в том, чтобы всё было шито-крыто»,

- рассказали жильцы дома.

Стены дома номер № 5 по Ругозерскому переулку постоянно мокрые, даже когда нет дождя. Не такого результата ожидали люди после проведения капремонта. Их кровные деньги, которые они собирали много лет, утекли со счета. И еще один капитальный ремонт они уже просто не потянут. Тем более что в доме нужно менять лифты.

Впрочем, жильцы дома не намерены оставлять эту историю просто так. Они собирают подписи и готовят обращения в надзорные ведомства.