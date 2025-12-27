Потомок Екатерины II не планирует возвращаться в Европу из России

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, живущий в Санкт-Петербурге, в интервью РИА Новости заявил, что считает себя русским и не планирует возвращаться в Европу или США, где он родился.

По информации издания, в декабре Калагеорги стал одним из основателей ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой». Этот музыкальный коллектив исполняет классическую музыку и современные произведения в симфонической аранжировке.

В январе прошлого года президент России Владимир Путин предоставил гражданство потомку Екатерины II.

«В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь»,

— сказал Калагеорги в интервью РИА Новости.

Он добавил, что всегда считал себя «коренным русским человеком».

Ранее гражданин США получил российское гражданство в Карелии.