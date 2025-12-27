Появились фото с места смертельного ДТП в Карелии

Сегодня, 27 декабря, на федеральной трассе «Кола» в Сегежском округе произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ-2107» и микроавтобуса. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Напомним, дорожный инцидент случился утром на 739-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола». Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» пошел на обгон, но не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Sollers Atlant.

В результате аварии пассажир автомобиля «ВАЗ» погиб на месте, а водитель получил телесные повреждения.

На место происшествия выезжал прокурор округа Валерий Зейдак. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.