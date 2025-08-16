Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

15 августа во время рабочей поездки в Костомукшский округ Артур Парфенчиков проверил, как идет строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на берегу озера Контокки. Готовность здания составляет почти 50 %: были возведены фундамент, стены, кровля, завершено устройство внутренних перегородок, крылец. Специалисты заканчивают монтаж внутренних инженерных сетей.

На улице установят тренажеры Маркелова для занятий спортом на открытом воздухе. Также здесь разобьют грядки, цветники и обустроят прилегающую территорию. Артур Парфенчиков поручил региональному Минприроды рассмотреть возможность дополнительного озеленения.

Дом-интернат рассчитан на 200 мест. Его возводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». © «Петрозаводск говорит»