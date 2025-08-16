Председатель следственного комитета РФ заинтересовался Карелией

В Питкярантском округе рядом с населенным пунктом обустроили траншею, куда сбрасывали умершую рыбу. Жалобы местных дошли до председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, он поручил провести процессуальную проверку, сообщил Информационный центр СК России.

Нелегальную траншею вырыло местное форелевое хозяйство рядом с деревней Койриноя. Из-за большого количества утилизации умершей рыбы рядом с населенным пунктом стоял едкий запах. Местные жаловались, однако никакого ответа не было.

Теперь дело контролирует председатель следственного комитета России.