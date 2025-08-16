Бывший работодатель оказался мошенником

Женщина получила звонок от псевдоначальника с бывшей работы, который убедил ее: ее персональные данные попали в руки мошенников, с ней свяжутся правоохранительные органы. Жертва поверила, следовала инструкциям аферистов и потеряла более 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД по РК.

С женщиной связался следователь из Москвы и рассказал, что ее деньги пошли на нужды преступников. Жертва испугалась, поехала в Петрозаводск и перевела 4 885 000 рублей на различные якобы безопасные счета.

Позже с женщиной связались еще раз и обещали вернуть все деньги сразу, но только после перевода в 1,2 миллиона рублей. Жительница Костомукши испугалась и поверила, продала иномарку и отправила деньги мошенникам.

Правда вскрылась только тогда, когда знакомая жертвы рассказала аналогичную историю. Тогда женщина пошла в полицию, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. © «Петрозаводск говорит»