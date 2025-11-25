Петрозаводск начали украшать в Новому году

В Петрозаводске к Новому году поставят 16 елей, повесят световые консоли в общем количестве 500 штук. Также на деревьях будут развешены гирлянды, поделились в пресс-службе администрации столицы.

Ель появится в новом месте - в Губернаторскиом саде. Праздичное дерево на набережной установят в ротонде. Главная ель Петрозаводска высотой 18 метров будут собирать 1 декабря.

Также с началом декабря деревья обмотют в гирлянды. Это сделают в парках Победы и Зарецком, в скверах Петра Анохина и Пирамида, а также на Санкт-Петербургской аллее.