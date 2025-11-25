Карелия простится с двумя погибшими бойцами

В Медвежьегорске в среду, 26 ноября, в последний путь проводят погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Байдакова. Церемония прощания пройдет в медвежьегорском городском центре культуры и досуга.

В Сегежском округе в Надвоицах в последний путь проводят еще одного погибшего.

Александр Бычков погиб при исполнении боевого задания 27 октября. На родной земле бойца похоронят 28 ноября.

Родным и близким погибших военнослужащих принесли соболезнования.