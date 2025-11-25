25 ноября 2025, 16:34
Карелия простится с двумя погибшими бойцами
С погибшими участниками СВО простятся в Медвежьегорске и Надвоицах
фото freepik
В Медвежьегорске в среду, 26 ноября, в последний путь проводят погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Байдакова. Церемония прощания пройдет в медвежьегорском городском центре культуры и досуга.
В Сегежском округе в Надвоицах в последний путь проводят еще одного погибшего.
Александр Бычков погиб при исполнении боевого задания 27 октября. На родной земле бойца похоронят 28 ноября.
Родным и близким погибших военнослужащих принесли соболезнования.