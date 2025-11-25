25 ноября 2025, 16:55
Установку памятника Сталину вынесут на голосование в Хакасии
В Абакане хотят установить памятник советскому лидеру
фото freepik
В российском регионе могут установить памятник Иосифу Сталину. Этот вопрос хотят вынести на голосование, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
«В год 80-летия Великой Победы члены всероссийской организации «Дети войны» обратились к администрации Абакана с предложением определить земельный участок для установки в Парке Победы памятника И. В. Сталину»,
- написал Коновалов в телеграм-канале.
По словам политика, местные жители готовы организовать сбор средств на установку памятника в Абакане, но требуется место под него.
Губернатор отметил, что в регионе уже успешный опыт народных голосований. Например, в ходе опроса аэропорту в регионе присвоили имя Героя Советского Союза Василия Тихонова.