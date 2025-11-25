Установку памятника Сталину вынесут на голосование в Хакасии

В российском регионе могут установить памятник Иосифу Сталину. Этот вопрос хотят вынести на голосование, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

«В год 80-летия Великой Победы члены всероссийской организации «Дети войны» обратились к администрации Абакана с предложением определить земельный участок для установки в Парке Победы памятника И. В. Сталину»,

- написал Коновалов в телеграм-канале.

По словам политика, местные жители готовы организовать сбор средств на установку памятника в Абакане, но требуется место под него.

Губернатор отметил, что в регионе уже успешный опыт народных голосований. Например, в ходе опроса аэропорту в регионе присвоили имя Героя Советского Союза Василия Тихонова.