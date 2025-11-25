Жителя Карелии удостоили государственной награды

Евгений Шорохов, чья жизнь и труд неразрывно связаны с развитием спорта, патриотического воспитания и сохранением исторической памяти в Карелии, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Наш земляк — выпускник Карельского педагогического института и Северо-Западной академии госслужбы, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ. Он прошёл путь от тренера по лёгкой атлетике до руководителя регионального органа управления в области физкультуры и спорта.

При участии Евгения Шорохова возрождён Музей истории карельского спорта, создана спортивная аллея «Олимпийская слава Карелии» в Петрозаводске и Галерея Олимпийской славы в Сортавале.

