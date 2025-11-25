Овечкин повторил достижение Айзермана по матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с канадским форвардом Стивом Айзерманом по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщило информагентство ТАСС.

40-летний россиянин провел 1514-ю игру в турнире. С Айзерманом они делят 23-е место по этому показателю. Рекордсменом является бывший нападающий сборной Канады Патрик Марло (1779).

Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне Александр Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 907 заброшенных шайб.

