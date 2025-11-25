Пожилой россиянин лишился руки после поездки в автобусе

В Уфе водителя автобуса осудили за травму, которую получил вышедший из транспорта 87-летний мужчина. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку.

По информации прокуратуры, в декабре 2024 года водитель городского автобуса высаживал пассажиров на остановке, но не дождался полного закрытия дверей, начал движение.

В этот момент выходивший пожилой мужчина упал и оказался под задним колесом автобуса, а водитель уехал дальше по маршруту. В результате случившегося 87-летний мужчина лишился правой руки.

Водитель своей вины не усмотрел в произошедшем. Суд приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно, запретил управлять транспортом в течение двух лет.