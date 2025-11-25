В 2025 году в Карелию поступили 19 новых автобусов

В 2025 году по решению Главы республики Артура Парфенчикова были закуплены 18 комфортабельных автобусов среднего класса марки СИМАЗ на средства республиканского бюджета. Автобусы в качестве топлива используют сжатый природный газ. С июля они курсируют по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Петрозаводска.

Общая вместимость новых автобусов составляет 50 человек, в том числе предусмотрены 19 мест для сидения. Автобусы оборудованы низкопольной площадкой для удобства перевозки пассажиров в инвалидной коляске, а также для перевозки пассажиров с детскими колясками.

Также, за счет средств республиканского и местного бюджетов приобретен новый автобус среднего класса для Сегежского округа. Это позволило с сентября возобновить перевозки пассажиров между отдаленным сельским населенным пунктом – Валдаем – и Сегежей.

В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» благодаря поддержке заявки Правительства Карелии на участие в программе льготного лизинга проводится работа по приобретению 10 низкопольных «газомоторных» автобусов среднего класса для Петрозаводского городского округа за счет льготного лизинга через АО «ГТЛК». Поставка автобусов в республику ожидается до конца года.