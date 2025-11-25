Новгородского бизнесмена арестовали из-за «мусорного» дела в Карелии

Кружок арестованных бывших чиновников-депутатов-предпринимателей по громкому уголовному делу о «мусорной» реформе в Карелии пополнился новым именем.

Пятым арестованным стал бизнесмен из Великого Новгорода. Фамилию фигуранта дела о мошенничестве раскрыли карельские СМИ – Станислав Уткин. Защите бизнесмена не удалось в Верховном суде Карелии оспорить его отправку в СИЗО. Подозреваемого взяли под стражу до 24 декабря.

По информации СМИ, фамилия новгородского предпринимателя фигурировала в «деле «Автоспецтранса», когда шло разбирательство по покупке четырех мусоровозов в 2021 году.

В деле «Автоспецтранса» (предприятие, которое первоначально выполняло роль регионального оператора по обращению с ТКО, а затем сменило вывеску на «Карельский экологический оператор» КЭО) фигурируют такие статусные лица, как бывший министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин, бывший депутат Законодательного собрания республики Владимир Кванин, бывшие директора предприятия «Автоспецтранс» Иван Новиков и Евгений Мошников.