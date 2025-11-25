25 ноября 2025, 12:38
Происшествия

Новгородского бизнесмена арестовали из-за «мусорного» дела в Карелии

Пятым фигурантом громкого расследования стал 40-летний Станислав Уткин
наручники
фото freepik

Кружок арестованных бывших чиновников-депутатов-предпринимателей по громкому уголовному делу о «мусорной» реформе в Карелии пополнился новым именем.

Пятым арестованным стал бизнесмен из Великого Новгорода. Фамилию фигуранта дела о мошенничестве раскрыли карельские СМИ – Станислав Уткин. Защите бизнесмена не удалось в Верховном суде Карелии оспорить его отправку в СИЗО. Подозреваемого взяли под стражу до 24 декабря.

По информации СМИ, фамилия новгородского предпринимателя фигурировала в «деле «Автоспецтранса», когда шло разбирательство по покупке четырех мусоровозов в 2021 году.

В деле «Автоспецтранса» (предприятие, которое первоначально выполняло роль регионального оператора по обращению с ТКО, а затем сменило вывеску на «Карельский экологический оператор» КЭО) фигурируют такие статусные лица, как бывший министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин, бывший депутат Законодательного собрания республики Владимир Кванин, бывшие директора предприятия «Автоспецтранс» Иван Новиков и Евгений Мошников.

Ранее в этом сюжете:

бывший министр
Бывший карельский министр еще месяц проведет в СИЗО
подробнее...
Пресс-конференция в минприроде
«Мусорная» реформа в Карелии обернулась громкими уголовными делами
подробнее...
Молоток судьи
По делу «Автоспецтранса» задержан бывший карельский министр
подробнее...
суд
Бывшего главного мусорщика Карелии арестовали на два месяца
подробнее...
Петрозаводский городской суд
Бывшего карельского депутата Кванина привели в суд в наручниках
подробнее...
Иван Новиков
Задержан экс-директор «Карельского экологического оператора» Новиков
подробнее...
Обсудить
Метки: 
мусорная реформа
мусоровоз
бизнесмен
мошенничество