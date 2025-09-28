«Мусорная» реформа в Карелии обернулась громкими уголовными делами

Текст, фото: Антонина Кябелева

Вторая половина дня 25 сентября в Петрозаводском городском суде превратилась в своеобразный бенефис «мусорной» реформы, проведение которой у карельских журналистов на протяжении многих лет вызывало многочисленные вопросы и вполне обоснованные подозрения. Были задержаны и оставлены под стражей на два месяца сразу четверо известных в республике граждан: бывший глава Минприроды РК Алексей Щепин, экс-депутат Законодательного собрания Карелии Владимир Кванин, бывшие директора ООО «Автоспецтранс» (предприятие, которое первоначально выполняло роль регионального оператора по обращению с ТКО, а затем сменило вывеску на «Карельский экологический оператор» КЭО) Иван Новиков и Евгений Мошников. Всем им предъявлено обвинение по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, так что можно только строить предположения по поводу предъявленных обвинений. Но за последние годы накопилось немало пикантных подробностей о том, каким образом в республике реализовывалась реформа, призванная нормализовать процесс сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

Иван Новиков появился в коридоре Петрозаводского горсуда в сопровождении молодых людей в черных масках около 15 часов 25 сентября. Он был сдержан и, казалось, не удивлен очередным соприкосновением с правосудием. Судья Степан Сергеев, который рассматривал вопрос о мере пресечения в отношении Новикова, не удержался от замечания, дескать, как же вас повторно угораздило тут оказаться.

В 2023 году Иван Новиков был приговорен к 4 годам 7 месяцев колонии строгого режима за дачу взятки в 200 тысяч рублей сотруднику Единого расчетного центра Карелии. После освобождения в 2025 году он занял должность заместителя руководителя Дирекции по строительству при карельском Минстрое.

Вслед за Новиковым в коридоре горсуда в сопровождении мужчин в черных масках появился Владимир Кванин. Он тоже не выглядел растерянным и, проходя мимо, даже подмигнул. Кванин в прошлом году досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Объясняя свое решение, он говорил, что собирается заняться фермерством в Ленинградской области и выращивать, в том числе, технологическую коноплю.

Чуть позже стало известно, что задержаны еще Алексей Щепин и Евгений Мошников.

Слухи о том, что карельское управление ФСБ плотно занимается «мусорной» историей, ходили давно. В 2023 году в распоряжении нашей редакции оказался почти 300-страничный документ, подтверждающий, что АО «Корпорация развития Республики Карелия» продало в начале 2021 года долю в уставном капитале ООО «Автоспецтранс» частной фирме практически за бесценок.

Оценку провели специалисты московской компании «Юрдис» и пришли к выводу, что долю в уставном капитале ООО «Автоспецтранс» продали почти в 9 раз дешевле ее реальной стоимости.

В материалах оценки были указаны сведения о предполагаемых пользователях отчета, помимо заказчика. Напротив этой графы значилось: УФСБ России по Республике Карелия. Но два года назад делу, видимо, не дали ход. Во всяком случае, именно так интерпретировали события в кулуарах, близких к правоохранительным органам.

В начале 2021 году победителем конкурса, к проведению которого сразу же возникли вопросы, стала компания «МЦЕ Инвест Рус».

Она за 24 миллиона рублей получила 51,06% в уставном капитале регоператора. Для сравнения: выручка ООО «Автоспецтранс» за 9 месяцев 2020 года составляла более 775,4 миллиона рублей.

В марте 2021 года состоялась пресс-конференция, на которой тогдашний руководитель Минприроды РК Алексей Щепин рассказал о концессионном соглашении с ООО «МЦЕ Инвест Рус». Компания обязалась построить к 2024 году новый полигон в местечке Орзега и комплекс по сортировке ТКО. Назывался и предполагаемый объем инвестиций в 1,4 миллиарда рублей.

Полигон в Орзеге строят до сих пор. На той пресс-конференции присутствовали и Кванин, и гендиректор ООО «Автоспецтранс» Евгений Мошников.

Директором и одним из учредителей ООО «МЦЕ Инвест Рус» был Владимир Кванин. Согласно базе данных ИАС «Seldon. Basis», Кванин владел 2 процентами в уставном капитале компании. Он занимал должность гендиректора ООО «МЦЕ Инвест Рус» с июля 2020 по ноябрь 2022 года. Как раз в тот момент, когда проходила сделка по приобретению доли ООО «Автоспецтранс».

ООО «МЦЕ Инвест Рус» первоначально представляли в Карелии как "западного инвестора". Одним из его учредителей действительно значилась зарегистрированная в Чехии фирма «МЦЕ Инвест Интернешнл» со скромным уставным капиталом в 170 тысяч рублей. Правда, журналисты быстро выяснили, что в реальности инвестор скорее «доморощенный», хоть и из соседнего региона. Предпринимателю из Великого Новгорода Георгию Иванову принадлежал 51% в уставном капитале ООО «МЦЕ Инвест Рус». Из Великого Новгорода приехал и Евгений Мошников, который до этого трудился директором ООО «Экосити» - компании, которая являлась регоператором по обращению с ТКО в Новгородской области.

С ноября 2022 года контроль над ООО «МЦЕ Инвест Рус», а значит и над карельским регоператором, получила московская компания «Экологический менеджмент», очень быстро подмявшая через свои или близкие компании «мусорный» рынок Карелии.

То, что реформа по обращению с ТКО в Карелии пошла по «кривой дорожке», было очевидно давно. Самое обидное, что в результате с рынка фактически выдавили карельские компании, в республике так и не построили современного полигона, а граждане, особенно из небольших городов и поселков, продолжают предъявлять серьезные претензии к работе КЭО.

Но это уже за рамками уголовной истории. Нам же остается подождать, ограничится ли следствие четверкой уже задержанных фигурантов или список обвиняемых будет расширен.

Совпадение или нет, но 25 сентября некоторые федеральные СМИ сообщили об обысках у бывшего вице-премьера карельского правительства Дмитрия Родионова, который сейчас занимает должность заместителя губернатора Вологодской области. Сообщали даже о его задержании, но затем эту информацию опровергли.

26 сентября Дмитрий Родионов опубликовал на своей страничке в соцсетях информацию о том, что провел рабочую встречу в Санкт-Петербурге с гендиректором ООО «Эколайнс Рус». Опять же можно считать совпадением, что в задержании Новикова принимали участие сотрудники второго управления Следственного Комитета Санкт-Петербурга. Не исключено, что вопросы к Родионову все же были.

Но не будем торопиться, так как «мусорный» сюжет в уголовной истории нашей республики находится на начальной стадии. Развязка впереди.