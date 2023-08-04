Бывшему директору главной мусорной компании Новикову вынесли приговор

Бывшему директору «Карельского экологического оператора» Ивану Новикову вынесли обвинительный приговор по делу о взятке и незаконном получении информации, являющейся коммерческой тайной. Вместе с ним осудили и посредника – индивидуального предпринимателя.

По данным следствия, директор главной мусорной компании Карелии с сентября по декабрь 2021 года сговорился с индивидуальным предпринимателем и передал через него 200 тысяч рублей должностному лицу из АО «Единый расчетный центр Республики Карелия». За эти деньги, как считают следователи, Новиков хотел получить у расчетного центра базу данных карельских потребителей коммунальных услуг. В итоге об этом узнали силовики.

Суд приговорил Новикова к 4 годам 7 месяцам колонии строгого режима и штрафу, сообщили сегодня в пресс-службе регионального Следкома. Его посредник отделался условным наказанием, его приговорили к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, и также штрафу. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law