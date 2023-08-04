Лесной пожар потушили на севере Карелии

В 8 км от станции Чупа в Лоухском районе вспыхнул лес. На борьбу с огнем были брошены четыре человека. Они не дали огню разгуляться и оперативно справились с возгоранием. Инцидент случился еще 2 августа, но в минприроды рассказали о лесном пожаре сегодня.

По предварительным выводам специалистов, пожар мог случиться из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

С начала пожароопасного сезона леса Карелии горели 91 раз. Общая площадь возгорания превысила 339 га. // фото Rochak Shukla/freepik.com