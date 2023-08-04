Пожилая жительница Карелии отдала мошенникам все сбережения

В полицию Петрозаводска обратилась 72-летняя горожанка. Женщина рассказала, что после разговора с мошенниками лишилась 1,37 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником банка и рассказал, что кто-то пытается оформить кредит на имя горожанки. Чтобы спасти свои накопления, ей предложили перевести их на некий безопасный счет. Женщина пошла на поводу у злоумышленников.

Позже в разговоре с родственницей она рассказала о случившемся. Та посоветовала обратиться в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann