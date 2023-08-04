Женщина пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Татьяны Беловой 1955 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, 22 июля горожанка вышла из дома на улице Луначарского и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

На вид пропавшей 60 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые светло-русые. Всех, кто видел эту женщину, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 4250200, 8920 017604 или по номеру телефона дежурной части 8 814 2 739 240. // Фото МВД по РК