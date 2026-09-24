Двоих петербуржцев осудили за взятку и незаконную рыбалку в Карелии

Мужчины получили реальные сроки лишения свободы и 12-миллионные штрафы

Фото: стопкадр видео Следкома Карелии

Жителей Санкт-Петербурга признали виновными в незаконной ловле рыбы и даче взятки должностному лицу в крупном размере и вынесли приговор, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.



Было установлено, что в конце сентября прошлого года 65-летний петербуржец вместе с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея специального разрешения, незаконно ловил рыбу семейства лососевых в Онежском озере в Прионежском районе.

Машину браконьера с лодкой в прицепе остановил инспектор ДПС. В автомобиле также находился 50-летний знакомый петербуржца, который не знал о преступных действиях приятеля. В машине была обнаружена незаконно добытая рыба, ее изъяли, а мужчин доставили в полицию для проверки.

Мужчины, желая вернуть изъятое имущество и избежать уголовной ответственности, решили дать взятку исполняющему обязанности начальника отдела полиции Прионежского района, чем сильно усугубили свое положение.

Игнорируя предупреждения о последствиях коррупционного преступления, они в ноябре все же передали взятку в размере 600 тысяч рублей. Их преступные действия зафиксировались сотрудниками полиции.

Вину в преступлениях петербуржцы признали частично. Во время следствия фигурантам запретили определенные действия. Кроме того, был наложен арест на их имущество на общую сумму более 55 млн рублей.

Суд приговорил одного мужчину к семи годам лишения свободы, другого – к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Также каждый из петербуржцев заплатит штраф в размере 12 млн рублей.