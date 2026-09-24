Погибшим от лап медведя оказался отец хоккеиста НХЛ

Отец Андрея Кузьменко не пережил встречи с хищником в тувинской тайге

Фото: Алиса ИИ

Москвичом, который погиб от лап медведя в республике Тува, оказался отец хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, Александр Кузьменко был хоккейным тренером. В составе группы из семи человек он отправился на рыбалку на реку Большой Енисей. Там на Кузьменко напал медведь. Мужчина получил серьезные травмы лица. Вертолетом санавиации его доставили в больницу, где он скончался, несмотря на оказанную помощь.

Андрей Кузьменко провел в НХЛ 271 матч. На его счету 182 очка (85+97). Он выступал за пять разных клубов Национальной хоккейной лиги, а в КХЛ играл за СКА и ЦСКА.