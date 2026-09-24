В магазинах Карелии подешевели различные продукты

Представлены данные об изменении цен на основные продукты питания в республике

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелиястате рассказали об изменении цен на некоторые продукты питания в республике за неделю с 15 по 21 сентября. Ведомство приводит данные на своем официальном сайте.

Так, среди плодоовощной продукции снизились цены на лук (4,1%), бананы (3,8%), картофель (3,3%), капусту (2,7%), яблоки (2,2%), морковь (1,8%). В то же время помидоры подорожали на 2,7%.

Из числа других товаров стали дешевле молоко, сахарный песок, яйца (1,5 - 2,8%). Подорожали рыба, колбаса, подсолнечное масло (1,3 - 2,2%).

Специалисты проверяются цены в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что женщина заблудилась и четыре дня провела в лесу в Карелии.