Жительницу Карелии обидели деньгами при увольнении

Прокуратура помогла женщине из Сегежского округа защитить свои права

Фото "Петрозаводск говорит"

Прокуратура Сегежского округа помогла местной жительнице защитить свои трудовые права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, в период с февраля по май 2026 года женщина не получала в полной мере свою зарплату. А при увольнении ей не компенсировали неиспользованные дни отпуска.

Директора предприятия обязали устранить нарушения закона. В итоге деньги были выплачены работнице в полном объеме, а виновное должностное лицо было привлечено к ответственности.

Ранее сообщалось о том, что в Сортавале суд рассмотрел множество жалоб молодого водителя.