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24 сентября 2026
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Общество

Жительницу Карелии обидели деньгами при увольнении

Прокуратура помогла женщине из Сегежского округа защитить свои права
деньги и карты в кошельке
Фото "Петрозаводск говорит"

Прокуратура Сегежского округа помогла местной жительнице защитить свои трудовые права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, в период с февраля по май 2026 года женщина не получала в полной мере свою зарплату. А при увольнении ей не компенсировали неиспользованные дни отпуска.

Директора предприятия обязали устранить нарушения закона. В итоге деньги были выплачены работнице в полном объеме, а виновное должностное лицо было привлечено к ответственности.

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