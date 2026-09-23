Умные колонки угрожают здоровью пожилых людей

Стали известны скрытые угрозы умных колонок для пожилых людей

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Широкий спектр возможностей умной колонки – от включения музыки до вызова такси – делает ее универсальным помощником для многих людей, но не для пожилых. В их случае гаджет несет вред. О скрытых угрозах колонки рассказал «Абзацу» врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, использование гаджета на регулярной основе чревато уходом в виртуальный мир. Колонка заменяет реального собеседника.

Кроме того, новый «друг» готов в любой момент предоставить необходимую информацию, а значит, у пожилого человека пропадает необходимость ее получать самостоятельно, тренировать память и читать. Все это ведет к потере и угасанию когнитивных функций.

Увлечение искусственным интеллектом заставляет пенсионеров отказываться от прогулок, ведь «собеседник» всегда рядом. В этом случае происходит замедление кровообращения и запускаются необратимые процессы старения и физической слабости.

«Самое страшное – это пытаться с помощью колонки лечиться»,

— подчеркнул Кондрахин.

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